Фетисов рассказал, за что будет стоя аплодировать IIHF

Сборная России по хоккею не должна ехать на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Об этом «Газете.Ru» заявил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, подчеркнув, что будет стоя аплодировать Международной федерации хоккея (IIHF), если россиян допустят до Игр в полноценном статусе.

« С б о р н а я Р о с с и и п о х о к к е ю – п р о д о л ж а т е л ь п о б е д н ы х т р а д и ц и й в е л и к и х п о к о л е н и й х о к к е и с т о в . В с в о е в р е м я б о я л и с ь ч е т ы р е х б у к в « С С С Р » н а г р у д и — а п о т о м е щ е г е р б Р о с с и и б ы л . Я с ч и т а ю , ч т о х о к к е й н а я с б о р н а я т о ч н о н е д о л ж н а е х а т ь б е з ф л а г а , б е з г и м н а и б е з г е р б а н а г р у д и . П о д а ч к и я н е в о с п р и н и м а ю . О н и с н а м и и г р а ю т к а к к о ш к а с м ы ш к о й . М ы д о л ж н ы и м д а т ь п о н я т ь : д р у з ь я , с п а с и б о з а п о д а ч к и , п о с у л ы , н о м ы в с и т у а ц и и , к о г д а и д е т в о е н н ы й к о н ф л и к т , н е м о ж е м с е б е п о з в о л и т ь к а к и е - т о с е р ы е м а е ч к и . С м о г у т л и о н и п р и н я т ь р е ш е н и е [ д о п у с т и т ь с б о р н у ю Р о с с и и в п о л н о ц е н н о м с т а т у с е ] ? С о м н е в а ю с ь . Е с л и с м о г у т , т о я б у д у с т о я а п л о д и р о в а т ь э т о м у р е ш е н и ю » , — с к а з а л Ф е т и с о в .

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

3-4 февраля проходит заседание совета IIHF. На нем, в том числе, должен обсуждаться вопрос допуска сборной России до участия в зимних Олимпийских играх — 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.