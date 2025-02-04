Трамп пожал руку Сергею Бобровскому во время приема чемпионов НХЛ в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме игроков, тренеров и менеджеров хоккейного клуба «Флорида Пантерз» — чемпионов НХЛ сезона‑2023/24.

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Трамп поздравил игроков лично и пожал им руки. Среди прочих, он отметил российского вратаря Сергея Бобровского, который в решающем седьмом матче финальной серии против «Эдмонтона» отразил 23 броска и был признан первой звездой игры.

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— В р а т а р ь С е р г е й Б о б р о в с к и й б ы л н е в е р о я т е н . Д а в л е н и е б ы л о о г р о м н ы м , н о с е д ь м о й м а т ч с е р и и б ы л в е л и к о л е п н о с ы г р а н . О т л и ч н а я р а б о т а . О т и м е н и в с е х , к т о с м о т р е л , с п а с и б о , Б о б . Э т о ф е н о м е н а л ь н а я р а б о т а . Б о б р о в с к и й н е б ы л з а д р а ф т о в а н , н о о с т а н е т с я в и с т о р и и к а к о д и н и з л у ч ш и х в р а т а р е й . Э т о н е в е р о я т н о . Э т о п о в о д д л я г о р д о с т и , — з а я в и л Т р а м п .

Видеозапись чествования «Пантер» появилась в официальных соцсетях Белого дома.

По сложившейся с 19 века традиции американские спортсмены‑чемпионы посещают Белый дом после значимых успехов и встречаются с президентом США.