Трамп пожал руку Сергею Бобровскому во время приема чемпионов НХЛ в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме игроков, тренеров и менеджеров хоккейного клуба «Флорида Пантерз» — чемпионов НХЛ сезона‑2023/24.
Трамп поздравил игроков лично и пожал им руки. Среди прочих, он отметил российского вратаря Сергея Бобровского, который в решающем седьмом матче финальной серии против «Эдмонтона» отразил 23 броска и был признан первой звездой игры.
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— Вратарь Сергей Бобровский был невероятен. Давление было огромным, но седьмой матч серии был великолепно сыгран. Отличная работа. От имени всех, кто смотрел, спасибо, Боб. Это феноменальная работа. Бобровский не был задрафтован, но останется в истории как один из лучших вратарей. Это невероятно. Это повод для гордости, — заявил Трамп.
Видеозапись чествования «Пантер» появилась в официальных соцсетях Белого дома.
По сложившейся с 19 века традиции американские спортсмены‑чемпионы посещают Белый дом после значимых успехов и встречаются с президентом США.