Трамп принял хоккеистов Бобровского и Куликова в Белом доме

Выступающие в НХЛ российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов встретились с президентом США Дональдом Трампом. Трансляция встречи американского лидера и членов команды «Флорида Пантерз» велась на официальном канале Белого дома.

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Команда стала чемпионом НХЛ в сезоне 2023/24. «Флорида Пантерз» заняли первое место в Атлантическом дивизионе, после чего победили в финале канадский клуб «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-3 по матчам.

Трамп заявил, что Бобровский заслуживает место в Зале славы НХЛ в Торонто. Политик высоко оценил достижения спортсмена и отметил, что во время седьмого матча финала на россиянина оказывалось огромное давление, с которым тот успешно справился.

Напомним, что Бобровский защищает ворота «Пантерз» с 2019 года. В последнем сезоне он одержал 51 победу, из которых 16 пришлись на плей-офф Кубка Стэнли в сезоне 2023/24. Куликов вернулся во «Флорида Пантерз» в 2023 году и также выступает на позиции защитника.