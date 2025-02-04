Защитника «Лады» оштрафовали за удар клюшкой во встрече с «Автомобилистом»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал защитника «Лады» Дениса Баранцева за удар клюшкой в ногу форварда «Автомобилиста» Ника Меркли в очном матче команд.

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« Н а о с н о в а н и и п р е д с т а в л е н н ы х м а т е р и а л о в п р и н я т о р е ш е н и е н а л о ж и т ь н а з а щ и т н и к а « Л а д ы » Д е н и с а Б а р а н ц е в а н а к а з а н и е п о п . 1 . 1 5 . 1 . с т а т ь и 2 8 Д и с ц и п л и н а р н о г о р е г л а м е н т а К Х Л ( У д а р к л ю ш к о й ) , п о д в е р г н у т ь д е н е ж н о м у ш т р а ф у » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и л и г и .

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«Лада» с 42 баллами в активе располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 68 очками занимает третье место в таблице Востока.