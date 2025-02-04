Тарасова рассказала, как бы ее отец отреагировал на отстранение сборной России

Заслуженный тренер СССР по хоккею Анатолий Тарасов смог бы подобрать правильные слова для того, чтобы ярко высказать свое мнение в отношении действий Международной федерации хоккея (IIHF) по отстранению российской команды. Об этом ТАСС заявила дочь тренера, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

4 февраля совет IIHF принял решение не допускать сборную России до участия в чемпионате мира - 2026. Решение об участии российской команды в Олимпийских играх - 2026 должен принять Международный олимпийский комитет.

" О н и н а с н е д о п у с к а ю т , п о т о м у ч т о п р е д п о л а г а ю т , ч т о м ы м о ж е м в ы и г р а т ь . В о т и в с е , - с к а з а л а Тарасова. - Они вообще закон нарушают. Почему они нас дисквалифицировали? За что? Политика и спорт - разные вещи".

" Н е м о г у н а з в а т ь и х и н а ч е , к а к б е с с о в е с т н ы е т в а р и . Н а д е ж д ы у м е н я н а у ч а с т и е н а ш и х х о к к е и с т о в в О л и м п и а д е п о ч т и н е т . П о ч т и . Ч т о б ы с к а з а л и м м о й о т е ц ? С к а з а л б ы т а к , ч т о о н и б ы э т о н а в с ю ж и з н ь з а п о м н и л и . Н о с к а з а т ь м а л о , н а д о д е л а т ь " , - д о б а в и л а з а с л у ж е н н ы й т р е н е р С С С Р .

Отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных турниров сохраняется с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили три чемпионата мира, а также не выступят на мировом первенстве в 2025 году.