Тарасова рассказала, как бы ее отец отреагировал на отстранение сборной России

Тарасова рассказала, как бы ее отец отреагировал на отстранение хоккеистов сборной России
Заслуженный тренер СССР по хоккею Анатолий Тарасов смог бы подобрать правильные слова для того, чтобы ярко высказать свое мнение в отношении действий Международной федерации хоккея (IIHF) по отстранению российской команды. Об этом ТАСС заявила дочь тренера, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
4 февраля совет IIHF принял решение не допускать сборную России до участия в чемпионате мира - 2026. Решение об участии российской команды в Олимпийских играх - 2026 должен принять Международный олимпийский комитет.
"Они нас не допускают, потому что предполагают, что мы можем выиграть. Вот и все, - сказала Тарасова. - Они вообще закон нарушают. Почему они нас дисквалифицировали? За что? Политика и спорт - разные вещи".
"Не могу назвать их иначе, как бессовестные твари. Надежды у меня на участие наших хоккеистов в Олимпиаде почти нет. Почти. Что бы сказал им мой отец? Сказал бы так, что они бы это на всю жизнь запомнили. Но сказать мало, надо делать", - добавила заслуженный тренер СССР.
Отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных турниров сохраняется с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили три чемпионата мира, а также не выступят на мировом первенстве в 2025 году.