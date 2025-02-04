Губерниев высказался о решении IIHF по недопуску сборной России

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев признался, что изначально не верил в то, что Международная федерация хоккея (IIHF) вернет сборную России на турниры под своей эгидой. Его слова приводит «Матч ТВ».

« Н е п о н и м а ю , п о ч е м у в с е д у м а л и , ч т о в д р у г с л у ч и т с я ч у д о и н а с д о п у с т я т . Н и к а к и х п р е д п о с ы л о к к э т о м у н е б ы л о . Н и ч е г о н е и з м е н и л о с ь . [ С О л и м п и а д о й ] в о о б щ е д р у г а я и с т о р и я — Н Х Л , б о л ь ш и е д е н ь г и . И у ч а с т и е р о с с и й с к о й к о м а н д ы с д е л а е т т у р н и р м а к с и м а л ь н о п р и в л е к а т е л ь н ы м . В э т о м , е с т е с т в е н н о , б у д у т з а и н т е р е с о в а н и б и з н е с , и о р г к о м и т е т , к а к я д у м а ю » , — з а я в и л Г у б е р н и е в .

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.