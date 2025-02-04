«Сибирь» обыграла «Амур» в матче КХЛ

«Сибирь» одержала победу над «Амуром» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0). В составе гостей точными бросками отметились Владислав Кара, Тэйлор Бек, Кирилл Рассказов, Брендан Лайпсик и Никита Коротков. У «Амура» отличился Девин Броссо.

«Сибирь» набрала 54 очка и поднялась на седьмое место в таблице Восточной конференции, «Амур» (31 очко) располагается на 11‑й строчке.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Голы: Броссо, 0:36. — Кара, 22:30. Бек, 30:23. Рассказов, 41:28. Лайпсик, 44:55. Коротков, 53:30.