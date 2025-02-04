Кожевников: IIHF – тупая профашистская организация

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допустить сборную России по хоккею до чемпионата мира — 2026.

« М ы с а м и с е б я о б м а н ы в а е м , о с о б е н н о в ы , ж у р н а л и с т ы . К а к и е - т о м е ч т ы в с ё н е п о н я т н ы е . В с ё б ы л о з а р а н е е и з в е с т н о . И И Х Ф – э т о п р о ф а ш и с т с к а я о р г а н и з а ц и я , и м е н н о т а к п о л у ч а е т с я п о и х д е й с т в и ю . М ы м о ж е м р а с с ч и т ы в а т ь т о л ь к о н а к а н а д ц е в , к о т о р ы е с д е л а ю т К у б о к В ы з о в а , к к о т о р о м у И И Х Ф б у д е т н е п р и ч а с т н а . И в с е с р а з у с д у ю т с я , з а ч а х н у т . К а н а д ц ы у б р а л и и п о с л а л и э т у о р г а н и з а ц и ю к у д а п о д а л ь ш е и с а м и з о в у т с б о р н ы е . Н а ш и з в ё з д ы Н Х Л в с е м н у ж н ы и и н т е р е с н ы . В с е х о т я т п о с м о т р е т ь н а т а к и х в е л и к и х и г р о к о в , к а к Б о б р о в с к и й , О в е ч к и н , К у ч е р о в и д р у г и е . Э т о з в ё з д ы м и р о в о г о х о к к е я . А И И Х Ф , п о в т о р ю с ь , т у п а я п р о ф а ш и с т с к а я о р г а н и з а ц и я , п у с т ь с и д я т н а р о в н о м м е с т е и и г р а ю т с в о и ч е м п и о н а т ы м и р а у р о в н я п е р в е н с т в а д в о р а » , — с к а з а л Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.