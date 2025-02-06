Буре рассказал об отстаивании допуска России перед IIHF

Призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре рассказал об отстаивании допуска России на турниры перед Международной федерацией хоккея (IIHF). Его слова приводит «Матч ТВ».

Буре рассказал об отстаивании допуска России перед IIHF
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Буре заявил, что ему удалось несколько раз выступить на заседании, объясняя позицию России и свое личное мнение. Он предложил решить все вопросы безопасности, которые называются IIHF основной причиной отстранения, за счет российской стороны.

«Я эту позицию озвучил и приводил много примеров. Что у нас в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступает более 50 игроков. Что недавно на чемпионат мира в Венгрию допускали пловцов Я объяснял, что не вижу здесь никаких тревог по поводу безопасности: "Но если вы видите проблемы, то мы оплатим эту безопасность"», отметил Буре.

Он подчеркнул, что российская сторона будет обжаловать вердикт IIHF о недопуске на чемпионат мира-2026. Апелляция будет подана до 20 мая 2025 года.

«Все ожидают положительного решения от главных политиков мира. Когда пойдет сдвиг в политике, тогда он случится и в хоккее», добавил Буре.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры — 2022, где команда завоевала серебряные медали.

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