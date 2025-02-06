Буре рассказал об отстаивании допуска России перед IIHF

Призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре рассказал об отстаивании допуска России на турниры перед Международной федерацией хоккея (IIHF). Его слова приводит «Матч ТВ».

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Буре заявил, что ему удалось несколько раз выступить на заседании, объясняя позицию России и свое личное мнение. Он предложил решить все вопросы безопасности, которые называются IIHF основной причиной отстранения, за счет российской стороны.

« Я э т у п о з и ц и ю о з в у ч и л — и п р и в о д и л м н о г о п р и м е р о в . Ч т о у н а с в Н а ц и о н а л ь н о й х о к к е й н о й л и г е ( Н Х Л ) в ы с т у п а е т б о л е е 5 0 и г р о к о в . Ч т о н е д а в н о н а ч е м п и о н а т м и р а в В е н г р и ю д о п у с к а л и п л о в ц о в … Я о б ъ я с н я л , ч т о н е в и ж у з д е с ь н и к а к и х т р е в о г п о п о в о д у б е з о п а с н о с т и : " Н о е с л и в ы в и д и т е п р о б л е м ы , т о м ы о п л а т и м э т у б е з о п а с н о с т ь " » , — о т м е т и л Буре.

Он подчеркнул, что российская сторона будет обжаловать вердикт IIHF о недопуске на чемпионат мира-2026. Апелляция будет подана до 20 мая 2025 года.

« В с е о ж и д а ю т п о л о ж и т е л ь н о г о р е ш е н и я о т г л а в н ы х п о л и т и к о в м и р а . К о г д а п о й д е т с д в и г в п о л и т и к е , т о г д а о н с л у ч и т с я и в х о к к е е » , — д о б а в и л Буре.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры — 2022, где команда завоевала серебряные медали.