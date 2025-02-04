ЦСКА обменял Гущина в «Автомобилист» и получил права на Соколова

Московский ЦСКА получил спортивные права на нападающего «Автомобилиста» Егора Соколова в обмен на форварда Данила Гущина, сообщает пресс‑служба армейцев.

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24‑летний Соколов в текущем сезоне провел 41 матч за клуб АХЛ «Тусон Роудраннерс», набрав 30 очков (14+16). В НХЛ он отыграл 13 встреч за «Оттаву», забросив шайбу и сделав результативную передачу. В составе сборной России он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в 2020 году.

22‑летний Гущин выступает в Северной Америке с 2018 года, сейчас он находится в системе «Сан‑Хосе». В текущем сезоне хоккеист провел в лиге десять матчей и отдал один голевой пас.

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