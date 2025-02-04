Инсайдер НХЛ: маловероятно, что Россия и Беларусь сыграют на ОИ-2026

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х выразил сомнения, что сборные России и Беларуси по хоккею сыграют на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

« С о в е т И И Х Ф п р и н я л р е ш е н и е н е д о п у с к а т ь Р о с с и ю и Б е л а р у с ь к у ч а с т и ю в с о р е в н о в а н и я х в с е з о н е - 2 0 2 5 / 2 0 2 6 , с о с л а в ш и с ь н а с о о б р а ж е н и я б е з о п а с н о с т и . Х о т я М е ж д у н а р о д н ы й о л и м п и й с к и й к о м и т е т о б л а д а е т ю р и с д и к ц и е й в о т н о ш е н и и О л и м п и й с к и х и г р с л е д у ю щ е г о г о д а в М и л а н е , п р е д с т а в л я е т с я м а л о в е р о я т н ы м , ч т о э т и с т р а н ы б у д у т т а м п р и с у т с т в о в а т ь » , — н а п и с а л Д ж о н с т о н .

Сегодня, 4 февраля, Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года. ИИХФ допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине.

Ранее специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре заявил, что ФХР оспорит решение о недопуске сборной.