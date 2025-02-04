В НХЛ воздержались от оценки действий IIHF по вопросу участия сборной России в Олимпиаде

Участие сборной России в Олимпийских играх 2026 года находится вне контроля Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.

В НХЛ воздержались от оценки действий IIHF по вопросу участия сборной России в ОИ
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Во вторник IIHF не допустила сборную России до участия в чемпионате мира - 2026. Решение об участии российской команды в Олимпиаде-2026 в Италии будет принимать позднее Международный олимпийский комитет.

"Участие России в Олимпийских играх - это не та сфера, которую мы можем контролировать", - сказал Дэйли.

Отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных турниров сохраняется с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили три чемпионата мира, а также не выступят на мировом первенстве в 2025 году.