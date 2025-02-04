В НХЛ воздержались от оценки действий IIHF по вопросу участия сборной России в ОИ

Участие сборной России в Олимпийских играх 2026 года находится вне контроля Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.

Во вторник IIHF не допустила сборную России до участия в чемпионате мира - 2026. Решение об участии российской команды в Олимпиаде-2026 в Италии будет принимать позднее Международный олимпийский комитет.

" У ч а с т и е Р о с с и и в О л и м п и й с к и х и г р а х - э т о н е т а с ф е р а , к о т о р у ю м ы м о ж е м к о н т р о л и р о в а т ь " , - с к а з а л Д э й л и .

Отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных турниров сохраняется с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили три чемпионата мира, а также не выступят на мировом первенстве в 2025 году.