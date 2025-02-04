ХК «Торпедо» обыграл «Витязь» по буллитам

ХК «Торпедо» обыграл ХК «Витязь» из Подмосковья со счетом 2:1. Об этом сообщается в соцсетях нижегородского клуба.

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Команды встретились в ДС «Нагорный» в Нижнем Новгороде 4 февраля. Этот матч стал 200-м в КХЛ для главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

Первую шайбу матча забил хоккеист «Витязя» Иван Воробьев, а 10-й минуте игры, но в середине второго периода нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов сравнял счет. Основное время закончилось со счетом 1:1, но победу нижегородскому клубу принес буллит Дмитрия Кагарлицкого.

Ранее ХК «Торпедо» проиграл ЦСКА со счетом 1:6.

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