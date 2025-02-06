ФХР намерена апеллировать недопуск сборной России к ЧМ-2026

Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре заявил, что Россия будет обжаловать недопуск национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

« Д о 2 0 м а я м ы п о д а д и м а п е л л я ц и ю . Н о в ы м о ж е т е п о н я т ь , ч т о э т о т в о п р о с з а в и с и т о т с о б ы т и й н а с а м о м в ы с о к о м у р о в н е . К о г д а п о й д е т с д в и г в п о л и т и к е , т о г д а о н с л у ч и т с я и в х о к к е е . В о т т а к о е н а с т р о е н и е в И И Х Ф » , — з а я в и л Б у р е .

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.