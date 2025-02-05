Легенда НХЛ: все чемпионаты мира и Олимпиады без сборной России — неполноценные турниры

Вице-президент КХЛ, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Валерий Каменский высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборные России и Беларуси от участия в чемпионате мира — 2026.

Легенда НХЛ: все чемпионаты мира без сборной России — неполноценные турниры
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«Думаю, что это неправильное решение, так как теряет от этого международный хоккей. Я считаю, что все чемпионаты мира и Олимпийские игры без нашей сборной это неполноценные турниры. Зрелищность и интерес пропадают. Болельщики это всё видят. Получается, они сами себе стреляют в ногу, как говорится. Сами себя наказывают. А у нас есть программа, по которой мы развиваемся, развиваем молодых ребят. У нас КХЛ развивается. Матчи с каждым разом всё интереснее и интереснее. И по сезону заметен большой интерес к хоккею в России», сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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