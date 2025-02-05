Легенда НХЛ: все чемпионаты мира без сборной России — неполноценные турниры

Вице-президент КХЛ, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Валерий Каменский высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборные России и Беларуси от участия в чемпионате мира — 2026.

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