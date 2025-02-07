Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил одно из достижений канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

В концовке первого периода игры против «Филадельфия Флайерс» россиянин отметился голом, который стал для него 98-м, забитым в последнюю минуту любого периода. Он повторил рекорд Гретцки по этому показателю.

Ранее игрой Овечкина в матче с «Филадельфией» восхитился главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

« Н е в е р о я т н о , к а к о н п р о д о л ж а е т з а б и в а т ь н а э т о м у р о в н е в е г о в о з р а с т е » , — з а я в и л с п е ц и а л и с т .

Гол в ворота «Филадельфии» стал для Овечкина 879-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Гретцки до 15 голов.