Панарин догнал Капризова в топ-3 российских снайперов сезона НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в домашней встрече регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (3:2) и догнал тройку лучших российских снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги.

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Теперь в активе Панарина 23 гола, столько же у нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. При этом Панарин сыграл в текущем сезоне 51 матч, Капризов — 37 матчей.

Больше них из россиян забили в этом регулярном чемпионате только два игрока — Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» (25 шайб в 37 матчах) и Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (25 шайб в 50 матчах).