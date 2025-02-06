Драйзайтль обошел Овечкина и Ягра

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ). Немецкий форвард вышел на первое место в списке бомбардиров текущего сезона с 81 (38+43) очком.

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Драйзайтль седьмой сезон подряд набирает минимум 80 очков. По этому показателю немецкий форвард обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Петера Штястны и легендарного чешского форварда Яромира Ягра, которые шесть сезонов подряд набирали минимум 80 очков.

Среди игроков, родившихся вне Северной Америки, лишь Яри Курри имеет более длительную серию сезонов с 80+ очками. Финский форвард девять сезонов подряд набирал минимум 80 очков.