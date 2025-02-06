МИД Финляндии разрешил продажу арены Helsinki Hall

Министерство иностранных дел Финляндии выдало разрешение на продажу принадлежащего россиянам спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall.

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" 6 ф е в р а л я М и н и с т е р с т в о и н о с т р а н н ы х д е л [ Ф и н л я н д и и ] в ы д а л о р а з р е ш е н и е н а с д е л к у п о п р о д а ж е а к ц и й к о м п а н и и H e l s i n k i H a l l i O y , к о т о р ы е п р и н а д л е ж а т л и ц а м , н а х о д я щ и м с я п о д с а н к ц и я м и . Р а з р е ш е н и е п р е д о с т а в л е н о к о м п а н и и T r e v i a n K a s v u L P K y " , - г о в о р и т с я в з а я в л е н и и , о п у б л и к о в а н н о м н а сайте внешнеполитического ведомства.

Помимо финского МИД, сделку также должна будет одобрить Служба судебных приставов, которая отвечает за исполнение режима антироссийских санкций.

В ноябре 2024 года финские СМИ информировали о том, что принадлежащая россиянам арена Helsinki Hall должна быть продана инвесторам из Финляндии - компании Trevian. Пояснялось, что сделка должна быть одобрена ЕС и финскими властями.

Helsinki Hall была открыта в апреле 1997 года. Арена может трансформироваться для проведения различных мероприятий, ее общая вместимость во время хоккейных матчей составляет 13 349 человек, во время концертов - 15 000. По данным местных СМИ, российские владельцы приобрели комплекс у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.