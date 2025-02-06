МИД Финляндии разрешил продажу арены Helsinki Hall

Министерство иностранных дел Финляндии выдало разрешение на продажу принадлежащего россиянам спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall.
"6 февраля Министерство иностранных дел [Финляндии] выдало разрешение на сделку по продаже акций компании Helsinki Halli Oy, которые принадлежат лицам, находящимся под санкциями. Разрешение предоставлено компании Trevian Kasvu LP Ky", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Помимо финского МИД, сделку также должна будет одобрить Служба судебных приставов, которая отвечает за исполнение режима антироссийских санкций.
В ноябре 2024 года финские СМИ информировали о том, что принадлежащая россиянам арена Helsinki Hall должна быть продана инвесторам из Финляндии - компании Trevian. Пояснялось, что сделка должна быть одобрена ЕС и финскими властями.
Helsinki Hall была открыта в апреле 1997 года. Арена может трансформироваться для проведения различных мероприятий, ее общая вместимость во время хоккейных матчей составляет 13 349 человек, во время концертов - 15 000. По данным местных СМИ, российские владельцы приобрели комплекс у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.