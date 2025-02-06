В КХЛ отреагировали на высказывание Андрея Разина про судей лиги

В Континентальной хоккейной лиге отреагировали на высказывание главного тренера «Металлурга» Андрея Разина касаемо судей КХЛ.

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« Л и г а н е к о м м е н т и р у е т л и ч н ы е с у ж д е н и я и в ы с к а з ы в а н и я . Ч т о к а с а е т с я н е у д о в л е т в о р ё н н о с т и т е м и и л и и н ы м и д е й с т в и я м и с у д е й , т р е н е р ы и р у к о в о д и т е л и к о м а н д и м е ю т п р е д у с м о т р е н н ы е р е г л а м е н т о м К Х Л в о з м о ж н о с т и п о д а в а т ь з а п р о с ы н а с п о р н ы е э п и з о д ы в С Э К » , — с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е К Х Л к о р р е с п о н д е н т у « Ч е м п и о н а т а » Павлу Панышеву.

На данный момент «Металлург» провёл 53 матча и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции.

Напомним, ранее Андрей Разин обратился к судьям КХЛ, которых ранее в шутку предложил заменить искусственным интеллектом.