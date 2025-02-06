Дубль Шарипзянова помог «Авангарду» одолеть «Ладу» в гостях

Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

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Главным героем матча стал защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, оформивший дубль. У хозяев единственную шайбу забросил Рафаэль Бикмуллин. Благодаря этой победе команда Ги Буше набрала 60 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Лада», в активе которой 42 балла, остаётся на 10-й позиции. ﻿ В следующем матче 11 февраля «Авангард» отправится во Владивосток, где сыграет с «Адмиралом». В этот же день подопечные Павла Зубова встретятся в Новосибирске с местной «Сибирью». В другом матче уфимский «Салават Юлаев» на своём льду переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:1).