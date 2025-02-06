"Локомотив" стал первым участником плей-офф КХЛ

Ярославский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в плей-офф турнира. Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 679 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Байрон Фрэз (54-я минута) и Мартин Гернат (60).

"Локомотив" после 54 матчей набрал 82 очка и занимает 1-е место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославская команда первой гарантировала себе участие в плей-офф. В прошлом сезоне "Локомотив" вышел в финал Кубка Гагарина, где со счетом 0-4 в серии уступил магнитогорскому "Металлургу".

Ярославская команда не опустится ниже 8-го места в Западной конференции. Пекинский "Куньлунь Ред Стар", располагающийся на 9-й строчке, до конца чемпионата максимум может набрать 81 очко.

Минское "Динамо" набрало 61 очков в 51 матче и располагается на 7-й строчке в Западной конференции. В следующем матче подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют дома с "Локомотивом" 12 февраля.