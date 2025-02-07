Овечкин забил в четвёртом матче подряд в НХЛ

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Филадельфию Флайерз».

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На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин забил гол в четвёртом матче подряд в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.