Тренер "Вашингтона" назвал невероятной результативность Овечкина в 39 лет

Результативность российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в 39-летнем возрасте является невероятной. Такое мнение высказал главный тренер команды Спенсер Карбери, комментарий которого приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятницу Овечкин продлил результативную серию до четырех матчей, поразив ворота в гостевой игре с "Филадельфией" (4:3). На счету россиянина 26 голов в 38 встречах текущего сезона.

" Т ы н е м н о г о п р и в ы к а е ш ь к э т о м у , н о в с е р а в н о п о с л е и г р д е л а е ш ь ш а г н а з а д и д у м а е ш ь : " Э т о п р о с т о н е в е р о я т н о , к а к о н п р о д о л ж а е т з а б и в а т ь н а т а к о м у р о в н е в с в о и 3 9 л е т . М ы п р о с т о н а с л а ж д а е м с я э т и м , и м ы р а д ы , ч т о о н н а н а ш е й с т о р о н е . Н а б л ю д а т ь з а т е м , ч т о о н д е л а е т и к а к п р о д о л ж а е т н а х о д и т ь с п о с о б ы з а б р о с и т ь ш а й б у - э т о з а х в а т ы в а ю щ е . Э т о п р и д а е т м н о г о э н е р г и и н а ш е й к о м а н д е и т р е н е р с к о м у ш т а б у " , - с к а з а л Карбери.

Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 879. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

С 26 голами Овечкин входит в топ-10 лучших снайперов сезона и является лучшим по этому показателю в "Вашингтоне". Среди игроков в возрасте 39 лет больше россиянина забивали только семеро, рекордсменом является канадский нападающий Горди Хоу, который в сезоне-1967/68 сумел поразить ворота соперника 39 раз. По ходу сезона Овечкин пропустил 16 игр из-за травмы ноги.