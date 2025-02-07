Тренер "Вашингтона" назвал невероятной результативность Овечкина в 39 лет
Результативность российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в 39-летнем возрасте является невероятной. Такое мнение высказал главный тренер команды Спенсер Карбери, комментарий которого приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В пятницу Овечкин продлил результативную серию до четырех матчей, поразив ворота в гостевой игре с "Филадельфией" (4:3). На счету россиянина 26 голов в 38 встречах текущего сезона.
"Ты немного привыкаешь к этому, но все равно после игр делаешь шаг назад и думаешь: "Это просто невероятно, как он продолжает забивать на таком уровне в свои 39 лет. Мы просто наслаждаемся этим, и мы рады, что он на нашей стороне. Наблюдать за тем, что он делает и как продолжает находить способы забросить шайбу - это захватывающе. Это придает много энергии нашей команде и тренерскому штабу", - сказал Карбери.
Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 879. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.
С 26 голами Овечкин входит в топ-10 лучших снайперов сезона и является лучшим по этому показателю в "Вашингтоне". Среди игроков в возрасте 39 лет больше россиянина забивали только семеро, рекордсменом является канадский нападающий Горди Хоу, который в сезоне-1967/68 сумел поразить ворота соперника 39 раз. По ходу сезона Овечкин пропустил 16 игр из-за травмы ноги.