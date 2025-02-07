Американский новичок клуба КХЛ назвал наиболее удивившую его в России вещь

Американский новичок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Логан Дэй назвал вещь, которая больше всего удивила его в России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По словам защитника челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети.

« К о г д а с м о т р ю в о к н о , п о с т о я н н о в и ж у , к а к в н и з у б е г а е т о к о л о с о р о к а д е т е й р а з н о г о в о з р а с т а , и р я д о м с н и м и п о ч т и н е т в з р о с л ы х . В Ш т а т а х т а к о е п р е д с т а в и т ь т р у д н о . В Р о с с и и в с е в ы г л я д и т д о с т а т о ч н о п р о с т ы м и б е з о п а с н ы м » , — о т м е т и л а м е р и к а н е ц .

Ранее канадский защитник другого клуба КХЛ, «Нефтехимика», Лука Профака назвал две удивившие его в России вещи. Хоккеист заявил, что его поразили баня и еда.

Дэй подписал контракт с «Трактором» в декабре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился пятью результативными передачами.