НХЛ не поменяла прогноз по дате, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс‑служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не стала менять прогноз по дате, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить снайперский рекорд лиги, принадлежащий канадцу Уэйну Гретцки.

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В четверг «Вашингтон» победил на выезде «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, Овечкин отметился голом в первом периоде. В релизе НХЛ до матча говорилось, что дата возможного достижения Овечкина — 10 апреля, когда «Вашингтон» примет «Каролину». После игры прогноз не изменился. Лига прогнозирует это с учетом показателя среднего количества голов россиянина за игру в текущем сезоне (0,68).

Если брать в расчет среднее число голов за карьеру (0,60), то Овечкин должен побить рекорд 15 апреля — в выездном матче с «Нью‑Йорк Айлендерс».

Овечкин забросил 879 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только Гретцки (894).