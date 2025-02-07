Лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ желает стать гражданином России

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, сообщил, что форвард не вернётся в Северную Америку в межсезонье.

— Будете рассматривать варианты возвращения в Северную Америку или хотите остаться в КХЛ?

— Нет, мы хотим остаться в КХЛ на следующие два года. Просто будем решать, в какой команде продолжим карьеру. Это станет известно исходя из проведённых переговоров, — сказал Ботев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи.