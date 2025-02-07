The Athletic: вратарь Найт — будущее «Флориды»

The Athletic: Найт — будущее «Флориды», более свежий Бобровский к плей-офф не помешал бы
Североамериканский журналист The Athletic Дом Лущишин заявил, что «Флориде Пантерз» стоит чаще давать шанс вратарю Спенсеру Найту, помогая российскому голкиперу Сергею Бобровскому.
«Одним из главных вопросов, стоящих перед «Флоридой» в этом сезоне, была игра вратарей, особенно в условиях ослабленной обороны. Сергею Бобровскому 36 лет, и большую часть своего пребывания во «Флориде» его игра была немного неровной, в то время как Найт по большей части ещё не зарекомендовал себя. Найт — будущее «Флориды», но есть ощущение, что это будущее может наступить раньше, чем ожидалось. Пришло время дать ему ещё несколько шансов в стартовом составе и посмотреть, на что он способен. Более свежий Бобровский в плей-офф тоже не помешал бы», — написал Лущишин.