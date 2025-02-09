Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова на Матче звезд КХЛ

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла встреча за третье место Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова со счётом 13:12 по буллитам.

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Дублями отметились Андрей Белозёров, Сергей Лукьянцев, Стефан Да Коста, Данил Аймурзин и Дмитрий Яшкин. Никита Гусев оформил хет-трик. Основное время матча завершилось вничью, а по буллитам победу одержал дивизион Тарасова.

Далее пройдут заключительные конкурсы Матча звёзд КХЛ, где между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита».

В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва и Дивизион Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.