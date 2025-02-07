Губерниев хотел бы провести репортаж с Ротенбергом
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который специализируется на биатлонах и лыжах рассказал, с кем бы хотел поработать в дуэте из футбола или хоккея.
«На хоккее было бы интересно с Романом Борисовичем Ротенбергом. Он уже на эту тему говорил, и я только присоединяюсь», – приводит слова Губерниева Legalbet.
Губерниев назвал Ротенберга ярким человеком и посчитал, что вместе они бы зажгли в прямом эфире спортивного события. Сам Губерниев назвал себя сразу и футбольным, и хоккейным обозревателем.
Губерниев — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ». Лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023).