Губерниев хотел бы провести репортаж с Ротенбергом

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который специализируется на биатлонах и лыжах рассказал, с кем бы хотел поработать в дуэте из футбола или хоккея.

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« Н а х о к к е е б ы л о б ы и н т е р е с н о с Р о м а н о м Б о р и с о в и ч е м Р о т е н б е р г о м . О н у ж е н а э т у т е м у г о в о р и л , и я т о л ь к о п р и с о е д и н я ю с ь » , – п р и в о д и т с л о в а Г у б е р н и е в а L e g a l b e t .

Губерниев назвал Ротенберга ярким человеком и посчитал, что вместе они бы зажгли в прямом эфире спортивного события. Сам Губерниев назвал себя сразу и футбольным, и хоккейным обозревателем.

Губерниев — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ». Лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023).