СКА возродил карьеру скандального американца? Деанджело разрывает НХЛ

Личность Тони Деанджело до сих пор вызывает обсуждения. Необычный переход американского защитника в СКА в расцвете сил, комплименты, критика и уход из петербургского клуба. Все эти события произошли всего за 4 месяца.

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«Спорт День за Днем» рассказывает о судьбе американского защитника после КХЛ.

Сначала перенесёмся в сентябрь 2024 года. Армейцы потрясли все хоккейное сообщество: Деанджело переходит в СКА. На тот момент 28-летний атакующий защитник с отличной статистикой в НХЛ едет в КХЛ. Почему же?

Тони известен своими скандальными историями, например: драка с российским голкипером Александром Георгиевым, когда оба выступали за «Рейнджерс». Также он никогда не стеснялся говорить правду обо всем подряд. Клубы НХЛ просто не хотели рисковать.

Несмотря на это, армейцы обзавелись топовым защитником. Контракт был подписан до конца сезона-2024/25.

Экс-игрок СКА и ряда клубов НХЛ Кирилл Сафронов в интервью «Спорт День за Днем» высоко оценил дебют Деанджело в России:

«Он показал свой уровень, видно, что человек приехал из НХЛ. Катание, пас, позиция и видение игры. Такому дебюту позавидует любой игрок, 3 очка и плюс шесть, это просто космос», — сказал Сафронов.

Но со временем эйфория по звезде исчезла. Болельщики и эксперты понимали, что у Тони есть определенные проблемы в обороне. Это неудивительно ведь основной профиль игрока – нападение.

« О ч к и о н х о р о ш о н а б и р а е т , а в о т в о б о р о н е и г р а е т с л а б о . Е г о о б ы г р а т ь н е т а к с л о ж н о , к а к м н е к а ж е т с я » , — с к а з а л б ы в ш и й ф о р в а р д С К А и с б о р н о й Р о с с и и М а к с и м Р ы б и н в и н т е р в ь ю « С п о р т Д е н ь з а Д н е м » .

Без нахождения в коллективе нельзя сказать, что именно произошло между Деанджело и руководством петербуржцев. 14 января американец покинул СКА.

Итоги выступления: 34 матча, 32 очка, «+15», 33 минуты штрафа. В среднем на площадке североамериканец проводил более 23 минут.

Деанджело снова стал свободным агентом. Болельщики из Северной Америки издевались над хоккеистом в социальных сетях, называя его «безработным лузером». Уж очень многим Тони, по их мнению, перешел дорогу.

Однако были и те, кто рассматривал игрока в качестве потенциального усиления для своей любимой команды, потому что в такой ситуации Тони запросил бы минимальные деньги. 29-летний Деанджело отправлялся фанатами в «Бостон», «Эдмонтон» и «Каролину».

24 января неожиданно для многих прогремела новость о переходе Деанджело в «Нью-Йорк Айлендерс». Контракт между сторонами был подписан до конца сезона-2024/25. Зарплата составила 775 тысяч долларов – минимальная сумма в НХЛ.

До этого трансфера «островитяне» находились на дне Восточной конференции. «Айлс» играют в не самый яркий хоккей. Из-за этого немаловажного фактора трибуны домашнего стадиона «UBS Arena» не собирают большого количества зрителей. Команда точно нуждалась в новых красках и эмоциях.

И Деанджело дал некоторый импульс. Из-за травмы лидера обороны сине-оранжевых Ноа Добсона российский защитник Александр Романов остался без партнера по первой паре. На это место встал американский хоккеист.

С момента подписания контракта с экс-игроком СКА «Айлендерс» выиграли пять матчей из шести. В том числе была обыграна бывшая команда Тони «Каролина», идущая в тройке «Востока».

У самого Деанджело дела обстоят тоже хорошо. На его счету 4 (1+3) очка и показатель полезности «+6». Романов – не самый результативный защитник, но и он набрал 2 (1+1) очка за этот промежуток времени.

Сам Тони прокомментировал свой переход так:

« К а р ь е р у , к о т о р у ю п о с т р о и л Л у Л а м о р е л л о ( 8 2 - л е т н и й г е н е р а л ь н ы й м е н е д ж е р « А й л е н д е р с » — « С п о р т Д е н ь з а Д н е м » ) , б е з у с л о в н о , в ы з ы в а е т у в а ж е н и е — п р о с т о з н а я , ч е г о о н д о б и л с я в э т о й л и г е . С е й ч а с я у в а ж а ю е г о е щ е б о л ь ш е , п о с л е т о г о к а к п о г о в о р и л с н и м . Я в с е г д а х о т е л и м е т ь в о з м о ж н о с т ь о б щ а т ь с я с л ю д ь м и л и ц о м к л и ц у . Я с к а з а л Л у , ч т о ц е н ю т о , ч т о о н д а л м н е ш а н с . Я д а ж е н е х о ч у н а з ы в а т ь э т о п о с л е д н и м ш а н с о м , п о т о м у ч т о , к о г д а в е р н у л с я ( и з Р о с с и и ) , о с о б о н и н а ч т о н е р а с с ч и т ы в а л . С е й ч а с я д а ж е н е д у м а ю о б у д у щ е м . Ч т о б у д е т , т о б у д е т . Э т о х о р о ш а я к о м а н д а , и я п р о с т о х о ч у п о м о ч ь е й п о б е ж д а т ь » .

«Нью-Йорк» уже поднялся в таблице на несколько строчек и не собирается останавливаться. Да, у команды мало шансов на плей-офф, но они еще остаются.

Дедлайн обменов в сезоне НХЛ 2024/25 запланирован на 7 марта. Кто знает, может, найдется организация, которая захочет выменять себе Деанджело перед плей-офф. Его зарплата минимальна, обычно таких игроков называют «подарок для контендера».

История Деанджело демонстрирует два прекрасных примера для мирового хоккея. Во-первых, игрок показал всем североамериканским хоккеистам, что в КХЛ можно перезапустить свою карьеру. Осенью он был никому не нужен, а теперь лидер клуба НХЛ.

Во-вторых, несмотря на национальность хоккеиста, данный случай показывает всем россиянам, что через СКА можно пробиться в НХЛ.

СКА есть, за что критиковать, как и любой другой клуб КХЛ, но совсем глупо отрицать, что система армейского клуба развивает игроков для Северной Америки.

Через петербургскую вертикаль прошло множество нынешних классных представителей НХЛ. К примеру Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский, которые хоть и не застали чемпионства СКА, но после города на Неве стали обладателями Кубка Стэнли.

Артемий Панарин и Игорь Шестеркин имеют большие контракты в «Рейнджерс». Есть уверенность, что они пошумят еще не в одном плей-офф.

Артем Зуб, Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко, Матвей Мичков, Петр Кочетков, Ярослав Аскаров, Евгений Дадонов, Василий Подколзин, Кирилл Марченко и другие. Можно еще долго вспоминать игроков, которых СКА превратил в хоккеистов элитного уровня.