Президент КХЛ ответил, были ли отказы от участия в Матче звезд

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, были ли прямые отказы от участия в Матче звёзд КХЛ.

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По словам Морозова, для всех отказов были уважительные причины.

« С о с т а в ы д а ж е з а п р о ш е д ш и е с у т к и н е м н о г о п о м е н я л и с ь . М н о г о я р к и х з в ё з д , о к о м - т о м ы п е р е ж и в а л и , к т о - т о б ы л т р а в м и р о в а н , н о в с ё р а в н о с м о г п р и л е т е т ь . Н а д е ю с ь , в с е п о к а ж у т с в о ё м а с т е р с т в о . П р я м ы х о т к а з о в о т м е р о п р и я т и я н е б ы л о , т о л ь к о п о у в а ж и т е л ь н ы м п р и ч и н а м » , – п е р е д а ё т с л о в а Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир чемпионата, нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо не сможет принять участия в Матче звёзд из-за травмы, его заменит защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Звёздный уикенд КХЛ пройдёт в Новосибирске 8-9 февраля на «Сибирь-Арене».