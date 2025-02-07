Президент КХЛ ответил, были ли отказы от участия в Матче звёзд

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, были ли прямые отказы от участия в Матче звёзд КХЛ.

Президент КХЛ ответил, были ли отказы от участия в Матче звезд
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По словам Морозова, для всех отказов были уважительные причины.

«Составы даже за прошедшие сутки немного поменялись. Много ярких звёзд, о ком-то мы переживали, кто-то был травмирован, но всё равно смог прилететь. Надеюсь, все покажут своё мастерство. Прямых отказов от мероприятия не было, только по уважительным причинам», передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир чемпионата, нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо не сможет принять участия в Матче звёзд из-за травмы, его заменит защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Звёздный уикенд КХЛ пройдёт в Новосибирске 8-9 февраля на «Сибирь-Арене».

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