В российском городе болельщик умер на хоккейном матче

Инцидент произошел в Красноярске во время хоккейного матча местного «Сокола» с тюменским «Рубином». Причины смерти зрителя на трибунах устанавливаются, по предварительным данным у него могли быть проблемы с сердцем. Об этом сообщает официальный сайт красноярского клуба.

В российском городе болельщик умер на хоккейном матче
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В субботу ХК «Сокол» сделал официальное заявление по поводу смерти болельщика на матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

«С прискорбием сообщаем, что во время матча «Сокол» - «Рубин» произошла трагедия. Мужчина средних лет неожиданно потерял сознание на трибуне, вскоре к нему прибыла бригада медиков, дежурящая на арене. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось», сказано в заявлении.

По предварительным данным, смерть могла наступить от острой сердечной недостаточности или хронических проблем со здоровьем.

Хоккейный клуб «Сокол» выразил соболезнования близким и родным умершего.