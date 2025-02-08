В российском городе болельщик умер на хоккейном матче

Инцидент произошел в Красноярске во время хоккейного матча местного «Сокола» с тюменским «Рубином». Причины смерти зрителя на трибунах устанавливаются, по предварительным данным у него могли быть проблемы с сердцем. Об этом сообщает официальный сайт красноярского клуба.

В субботу ХК «Сокол» сделал официальное заявление по поводу смерти болельщика на матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

« С п р и с к о р б и е м с о о б щ а е м , ч т о в о в р е м я м а т ч а « С о к о л » - « Р у б и н » п р о и з о ш л а т р а г е д и я . М у ж ч и н а с р е д н и х л е т н е о ж и д а н н о п о т е р я л с о з н а н и е н а т р и б у н е , в с к о р е к н е м у п р и б ы л а б р и г а д а м е д и к о в , д е ж у р я щ а я н а а р е н е . Н о , к с о ж а л е н и ю , н е с м о т р я н а в с е и х у с и л и я , с п а с т и м у ж ч и н у н е у д а л о с ь » , — с к а з а н о в з а я в л е н и и .

По предварительным данным, смерть могла наступить от острой сердечной недостаточности или хронических проблем со здоровьем.

Хоккейный клуб «Сокол» выразил соболезнования близким и родным умершего.