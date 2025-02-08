В российском городе болельщик умер на хоккейном матче
Инцидент произошел в Красноярске во время хоккейного матча местного «Сокола» с тюменским «Рубином». Причины смерти зрителя на трибунах устанавливаются, по предварительным данным у него могли быть проблемы с сердцем. Об этом сообщает официальный сайт красноярского клуба.
В субботу ХК «Сокол» сделал официальное заявление по поводу смерти болельщика на матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
«С прискорбием сообщаем, что во время матча «Сокол» - «Рубин» произошла трагедия. Мужчина средних лет неожиданно потерял сознание на трибуне, вскоре к нему прибыла бригада медиков, дежурящая на арене. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось», — сказано в заявлении.
По предварительным данным, смерть могла наступить от острой сердечной недостаточности или хронических проблем со здоровьем.
Хоккейный клуб «Сокол» выразил соболезнования близким и родным умершего.