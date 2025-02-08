Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на слова бывшего чешского голкипера Доминика Гашека, который призвал не допускать сборную России на зимние Олимпийские игры — 2026. Слова Михайлова приводит Sport24.

« О н — н е н о р м а л ь н ы й ч е л о в е к . У ж е д а в н о э т о н а д о п о н я т ь . М н е н и е Г а ш е к а — п у с т ы ш к а , д а ж е г о в о р и т ь п р о н е г о н е х о ч у . О н ш у м и т , н е б у д у г р у б е е г о в о р и т ь , а н а н е г о н и к т о н е о б р а щ а е т в н и м а н и я . В о т и в с е » , — з а я в и л М и х а й л о в .

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Как Россию исключили из спорта

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать МОК, а не IIHF, сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».