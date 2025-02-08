Допуск России на Олимпиаду связали с Трампом

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что допуск сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры — 2026 во многом будет зависеть от позиции США. Его слова приводит РИА Новости.

« Н а д о п у с к н а ш е й с б о р н о й н а О л и м п и й с к и е и г р ы м о ж е т п о в л и я т ь п о з и ц и я р у к о в о д с т в а Н а ц и о н а л ь н о й х о к к е й н о й л и г и . И в ы ж е в и д и т е , ч т о п р е з и д е н т С Ш А Д о н а л ь д Т р а м п н о р м а л ь н о о т н о с и т с я к н а ш и м х о к к е и с т а м и х в а л и т А л е к с а н д р а О в е ч к и н а и С е р г е я Б о б р о в с к о г о . М н о г о е б у д е т з а в и с е т ь , к о н е ч н о ж е , о т а м е р и к а н ц е в » , — з а я в и л о н .

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать МОК, а не IIHF, сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.