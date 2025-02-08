Болельщик умер на трибуне во время хоккейного матча в Красноярске

Болельщик умер на трибуне во время матча ВХЛ между «Соколом» и «Рубином», сообщает пресс‑служба красноярского клуба.
— С прискорбием сообщаем, что во время матча «Сокол» — «Рубин» произошла трагедия. Мужчина средних лет неожиданно потерял сознание на трибуне, вскоре к нему прибыла бригада медиков, дежурящая на арене. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось. Судя по симптомам, причинами смерти могли стать острая сердечная недостаточность или хронические проблемы со здоровьем. Хоккейный клуб «Сокол» выражает соболезнования близким и родным умершего, — говорится на сайте «Сокола».
Встреча прошла в Красноярске в субботу и завершилась со счетом 2:0 в пользу тюменского «Рубина».