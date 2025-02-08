Болельщик умер на трибуне во время хоккейного матча в Красноярске

Болельщик умер на трибуне во время матча ВХЛ между «Соколом» и «Рубином», сообщает пресс‑служба красноярского клуба.

— С п р и с к о р б и е м с о о б щ а е м , ч т о в о в р е м я м а т ч а « С о к о л » — « Р у б и н » п р о и з о ш л а т р а г е д и я . М у ж ч и н а с р е д н и х л е т н е о ж и д а н н о п о т е р я л с о з н а н и е н а т р и б у н е , в с к о р е к н е м у п р и б ы л а б р и г а д а м е д и к о в , д е ж у р я щ а я н а а р е н е . Н о , к с о ж а л е н и ю , н е с м о т р я н а в с е и х у с и л и я , с п а с т и м у ж ч и н у н е у д а л о с ь . С у д я п о с и м п т о м а м , п р и ч и н а м и с м е р т и м о г л и с т а т ь о с т р а я с е р д е ч н а я н е д о с т а т о ч н о с т ь и л и х р о н и ч е с к и е п р о б л е м ы с о з д о р о в ь е м . Х о к к е й н ы й к л у б « С о к о л » в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и я б л и з к и м и р о д н ы м у м е р ш е г о , — г о в о р и т с я н а с а й т е « С о к о л а » .

Встреча прошла в Красноярске в субботу и завершилась со счетом 2:0 в пользу тюменского «Рубина».