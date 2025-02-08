Хоккеист «Ак Барса» назвал условие для жизни на 30 тысяч рублей в месяц

Нападающий казанского «Ак Барса» Дммтрий Яшкин навал условие, при котором для жизни хватит 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Metaratings.

Хоккеист отметил, что для этого нужно жить на клубной базе и ничего себе не покупать. «Но это же не очень хорошая жизнь», — добавил Яшкин.

Ранее футболист «Пари НН» Мамаду Майга оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. По его словам, этих денег может хватить только при условии проживания на полном обеспечении клуба в одиночку.

Яшкин в нынешнем сезоне провел 52 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Форвард забросил 27 шайб и сделал 17 результативных передач.