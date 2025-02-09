Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал главного спортсмена России. Его слова приводит Sport24.

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Костомаров сделал выбор в пользу нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

« Д у м а ю , в с я с т р а н а с е й ч а с с м о т р и т и б о л е е т з а т о , ч т о б ы о н с т а л д е й с т в и т е л ь н о л е г е н д о й н е т о л ь к о р о с с и й с к о г о х о к к е я , н о и м и р о в о г о » , — з а я в и л о н .

Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 15 шайб. В лиге предполагают, что россиянин побьет рекорд канадца 10 апреля 2025-го в ходе домашнего матча «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».

Вместе с «Вашингтоном» Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. Кроме того, форвард — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).