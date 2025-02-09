«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 3:2.

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У победителей отличились Скотт Лоутон, Гарнет Хетеуэй и Трэвис Конекны. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал передачу. У «Питтсбурга» голы забили Эрик Карлссон и Кевин Хейс. В других матчах «Ванкувер» обыграл «Торонто» (2:1), «Флорида» разгромила «Оттаву» (5:1). НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Лоутон, 1:44. Хетеуэй, 32:26. Конекны, 44:27. — Карлссон, 24:19. Хейс, 45:42. «Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) Голы: Ткачук, 26:17 (бол.). Барков, 31:36. Форслинг, 36:26. Беннетт, 37:58. Лунделл, 58:36 (мен.). — Ткачук, 6:38 (бол.). «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Голы: Гронек, 7:00. Бэсер, 48:56 (бол.). — Райли, 39:55.