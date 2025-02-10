Овечкин травмировал вратаря «Юты» броском шайбы

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одним броском шайбы травмировал вратаря «Юты» Коннора Ингрэма в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом рассказал главный тренер «Юты» Андре Туриньи, его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

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« О н т р а в м и р о в а н . Н е т , я н е з н а ю е г о с т а т у с н а д а н н ы й м о м е н т . Е г о о б с л е д у ю т , и п о с м о т р и м » , — з а я в и л с п е ц и а л и с т .

Инцидент произошел во второй половине первого тайма. После сильного броска Овечкина шайба попала в голкипера. Ингрэм не смог продолжить поединок, место в воротах занял Карелу Веймелке.

«Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.