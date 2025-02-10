В «Динамо» негативно восприняли идею ввести Fan ID в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился мнением о возможном введении Fan ID в КХЛ.

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В РПЛ паспорт болельщика действует с сезона 2022/23.

« Д а н е д а й Б о г ! П о п о с е щ а е м о с т и ф у т б о л ь н о г о К у б к а и ч е м п и о н а т а м о ж н о у в и д е т ь , н а с к о л ь к о с т а д и о н ы о п у с т е л и » , — п р и в о д и т с л о в а Ожиганова Legalbet.

В нынешнем регулярном чемпионате 32-летний Ожиганов провел 51матч и набрал 17 (4+13) очков. Контракт российского игрока с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 68 очков в 52 встречах.

Завтра, 11 февраля, москвичи сыграют против СКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.