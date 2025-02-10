В «Динамо» негативно восприняли идею ввести Fan ID в КХЛ
Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился мнением о возможном введении Fan ID в КХЛ.
В РПЛ паспорт болельщика действует с сезона 2022/23.
«Да не дай Бог! По посещаемости футбольного Кубка и чемпионата можно увидеть, насколько стадионы опустели», — приводит слова Ожиганова Legalbet.
В нынешнем регулярном чемпионате 32-летний Ожиганов провел 51матч и набрал 17 (4+13) очков. Контракт российского игрока с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 68 очков в 52 встречах.
Завтра, 11 февраля, москвичи сыграют против СКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.