Хоккеист из «Чупакабры» избил пассажира самолета в Сургуте

Хоккеист любительской команды «Чупакабра» напал на пассажира самолета в Сургуте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, инцидент произошел накануне во время рейса из Москвы. Когда борт уже готовился к посадке в аэропорту, спортсмен Андрей П. стал избивать своего соседа. После приземления сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

Отмечается, что мужчина является игроком команды «Чупакабра», выступающей в хоккейной лиге «Трудовые резервы». Сейчас он дисквалифицирован из-за того, что не предоставил необходимые для выступления документы.

Напомним, что в январе пассажир рейса Нижнекамск — Москва ударил соседку по креслу и угрожал взорвать самолет. Оказалось, что мужчина был пьян. Борт посадили в Шереметьево, где полицейские задержали хулигана.