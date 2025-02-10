Канадский тренер клуба КХЛ назвал три удивившие его в России вещи

Канадский тренер челябинского «Трактора» Бен Гру назвал три вещи, которые его удивили в России. Об этом сообщает Metaratings.

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« Я с р а з у д л я с е б я о т м е т и л д о б р о ж е л а т е л ь н о с т ь л ю д е й , х о р о ш у ю п о г о д у и к р а с о т у с т о л и ц ы в а ш е й с т р а н ы М о с к в ы » , — з а я в и л к а н а д е ц .

Он добавил, что в Челябинске к нему отлично относятся и жители города, и сотрудники «Трактора».

Ранее новичок «Трактора» Логан Дэй назвал вещь, которая больше всего удивила его в России. По словам защитника челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети.

Гру возглавил «Трактор» в мае 2024 года. В нынешнем сезоне команда после 55 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) с 76 очками лидирует в таблице Восточной конференции.