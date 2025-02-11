Спортивный директор хоккейного турнира ОИ выступил за участие России

Спортивный директор хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии Игорь Немечек считает, что сборная России должна принять участие в турнире, передает Pravda.sk.

« Д о л ж н ы л и р о с с и я н е с ы г р а т ь н а О л и м п и а д е ? Е с л и д е л о к а с а е т с я х о к к е я , т о д а . Н о , у ч и т ы в а я т е к у щ у ю п о л и т и ч е с к у ю с и т у а ц и ю , я н е д у м а ю , ч т о о н и с ы г р а ю т . Н о э т о б у д у т р е ш а т ь д р у г и е » , — с к а з а л Н е м е ч е к .

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Решение об участии сборной России на Олимпиаде 2026 года пока не принято.