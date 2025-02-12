В России оценили погоню Овечкина за Гретцки

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» из Грозного Сергей Ташуев не сомневается в том, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Матч ТВ».

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« И к р а с и в ы е г о л ы з а б и в а е т , и п о п у с т ы м в о р о т а м н е п р о м а х и в а е т с я . И н т е р е с н о с л е д и т ь з а э т о й б о м б а р д и р с к о й г о н к о й п л а н е т а р н о г о м а с ш т а б а . М н о г и е г о д ы н и к о г о в м и р е н е б ы л о л у ч ш е Гретцки, а сейчас его может обойти наш Александр Овечкин. Событие для России и всех любителей хоккея на Земле грандиозное, не каждый день такие рекорды в спорте бьются», — заявил он.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.