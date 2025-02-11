КХЛ пора модернизировать систему плей-офф

Да, надо будет резать по-живому.

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До окончания регулярного чемпионата КХЛ осталось полтора месяца, однако одну из самых живых и интересных интриг мы потеряли де-факто за два месяца до окончания гладкой части сезона. Как вы успели понять, речь о борьбе за попадание в плей-офф.

Пока в НХЛ на Востоке за два вакантных места сражаются девять команд, а в той же ВХЛ за пять мест бьются по меньшей мере 10 клубов, в КХЛ мы уже знаем всех участников плей-офф.

Проблема эта не спонтанно появившаяся – она созрела давно. Особенно ярко это проявляется на Западе – уже второй год подряд восьмёрка там не меняется. А могла бы? В прошлом году отставание «Куньлуня», закончившего регулярку девятым, от минского «Динамо» составило 13 очков, в этом та же китайская команда уже отстаёт от «Торпедо» на девять. Думаю, смысл понятен.

На Востоке дела обстоят чуть получше, но кардинальной разницы мы не увидим. Год назад «Амур», «Нефтехимик» и «Сибирь» конкурировали за последнюю путёвку, однако новосибирцы умело самоустранились заранее по итогам истории с четвёртым легионером, а нижнекамцы пожинали плоды отвратительного начала чемпионата. В этой же регулярки борьбы и вовсе не будет – отрыв «Сибири» и «Адмирала» уже слишком внушительный.

Можно ли с этим неудовлетворительным фактом что-то сделать? Ведь конец регулярки (особенно если играть ещё полтора месяца) не должен превращаться в формальность. Порой игры прямых конкурентов за попадание в восьмёрку были более боевитые, чем серии первого раунда плей-офф. Давайте пофантазируем.

Первое, что всплывёт в голове у каждого, – нужно больше конкурентоспособных команд, которые сделают регулярку более живой и интересной. Главный вопрос — где их взять? Ведь желающих не так много и арен, подходящих под критерии лиги, легко и просто не сыщешь. Но у нас есть АКМ, который, кажется, пойдёт до победного конца, чтобы попасть в КХЛ. И вряд ли тульский клуб захочет быть статистом, об амбициях руководителей мы слышим из каждого утюга. Плюс давно напрашивается вторая команда КХЛ в Санкт-Петербурге, так как хоккей там действительно любят, и такая арена, как «Ледовый», не имеет права простаивать без дела.

А теперь давайте перейдём к вариантам модернизации плей-офф без учёта потенциальных пополнений.

Сокращение участников плей-офф на две команды из каждой конференции

Понятно, что все фантазии, которые тут прописаны, вряд ли удовлетворят болельщиков в Нижнем Новгороде, Новосибирске или Владивостоке, но КХЛ не привыкать резать по-живому – мы же помним, как исключались из лиги «Кузня» и «Югра».

Теперь о математике. Возникает логичный вопрос: как шесть команд будут играть? Можно провернуть вариант, при котором по две команды на Западе и Востоке напрямую выходят в полуфинал конференции, а места с третьего по шестое играют импровизированный плей-ин. Каков будет его формат? Можно взять за основу МХЛ, где команды из «золота», занявшие шестое-восьмое места, играют с первой тройкой «серебра». Серии там идут до двух побед. Можно учесть фактор случайностей и сделать серии до трёх побед. А возражения о «выпадении из тонуса» первой двойки не принимать – вы себя, наоборот, обезопасили от стыков, спокойно готовьтесь к продолжению сезона.

Убрать конференции и сделать общую таблицу

Нельзя исключать, что это решение вскоре и правда может быть принято. Только и здесь в настоящих обстоятельствах не надо оставлять 16 участников плей-офф. Можно сделать систему, подобную той, что описана выше: четыре команды напрямую выходят в 1/4 финала, а остальные восемь играют плей-ин. Предположим, что всё-таки до трёх побед.

Можно устроить и более усечённый вариант: шесть команд выходят напрямую, а четыре — играют плей-ин. С учётом того, что клубов, бюджет которых позволяет забивать потолок, в лиге минимум 12, регулярка может стать настоящей бойней, и это однозначно повысит к ней интерес.

Срезать один раунд плей-офф

Наверное, самый простой с точки зрения понимания, но при этом самый радикальный вариант. Суть его заключается в том, что не будет никакого плей-ин – в плей-офф выходят по четыре лучшие команды конференции. Представить такое, конечно, невозможно, потому что подобное решение точно никто не поддержит, однако проговорить это никто нам не мешает.

Предвосхищая возмущения предложенными вариантами, хочется отметить одну вещь, на основе которой эти размышления строились. Все же видят, как в Петербурге высшие чины недовольны текущими результатами команды? А представьте, если бы речь шла не о том, что плей-офф СКА может начать на выезде, а о том, что и вовсе в него не попадёт? Это было бы безумие, которое заставило бы армейцев играть на другом уровне.

К тому же рассуждения, что регулярка является подготовкой к плей-офф, улетучились бы мгновенно, так как простой прогулки не было бы ни у одной команды – под угрозу непопадания в постсезон попали бы все команды.

Рассуждения, что команды второго эшелона лишились бы всяческих шансов на постсезон, принимаются, но и тут конъюнктура поменялась бы – руководители клубов второго эшелона начали бы работать более активно, так как на одной ноге выйти в плей-офф и после вылета в первом раунде идти спокойно отчитываться к руководству города/региона уже бы не получилось. Нужно было бы подключать дополнительные ресурсы и быть более конкурентоспособными. Как все знают, самый высокий рост происходит в условиях жёсткой конкуренции. Сейчас её, к сожалению, нет.