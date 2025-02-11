Хоккеист Яковлев назвал глупостью отстранение сборной России

Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев назвал абсурдом отстранение сборной России от международных соревнований, передает РИА Новости.

« Э т о а б с у р д , э т о г л у п о с т и – т о , ч т о п р о и с х о д и т . И с п о р т о д н о з н а ч н о д о л ж е н б ы т ь в н е п о л и т и к и . О ч е н ь о б и д н о в п е р в у ю о ч е р е д ь з а м о л о д е ж ь , з а м о л о д е ж н ы е ч е м п и о н а т ы м и р а » , — с к а з а л Яковлев.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.