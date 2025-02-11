Нападающий «Авангарда» Каблуков стал третьим хоккеистом КХЛ, проведшим 1000 матчей в лиге

Сегодня, 11 февраля, во Владивостоке проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков проводит свой 1000-й матч в рамках Континентальной хоккейной лиги. 37-летний форвард стал третьим хоккеистом, проведшим 1000 матчей в лиге. Лидером по играм является Вадим Шипачёв (1036), тысячу также преодолел Евгений Бирюков (1001), уже завершивший карьеру.

Отметим, что Каблуков определён капитаном на текущий матч.

В 999 встречах КХЛ Илья Каблуков забросил 63 шайбы и отдал 127 результативных передач, набрав 190 очков. Каблуков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (дважды) и «Авангарда».