В «Металлурге» высказались о возможном возвращении Малкина в Россию из НХЛ
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, что клуб общается с воспитанником магнитогорского хоккея и форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.
«С Евгением все на связи. Общались и общаемся. Жалко, что у него сейчас травма. Малкин хотел бы закончить карьеру в «Металлурге»? У него контракт, поэтому пока поднимать этот вопрос не стоит», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».
В нынешнем регулярном чемпионате 38-летний Малкин провел 47 матчей и набрал 34 (9+25) очка. Контракт игрока с «пингвинами» рассчитан до конца сезона-2025/26.
Евгений выступал за «Металлург» во время локаута НХЛ в 2012-2013 году.
«Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 53 встречах.
Завтра, 12 февраля, «лисы» сыграют против «Трактора». Встреча состоится в Челябинске на стадионе «Трактор». Начало — в 17.00 по московскому времени.