В «Металлурге» высказались о возможном возвращении Малкина в Россию из НХЛ

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, что клуб общается с воспитанником магнитогорского хоккея и форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

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« С Е в г е н и е м в с е н а с в я з и . О б щ а л и с ь и о б щ а е м с я . Ж а л к о , ч т о у н е г о с е й ч а с т р а в м а . Малкин хотел бы закончить карьеру в «Металлурге»? У него контракт, поэтому пока поднимать этот вопрос не стоит», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».

В нынешнем регулярном чемпионате 38-летний Малкин провел 47 матчей и набрал 34 (9+25) очка. Контракт игрока с «пингвинами» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Евгений выступал за «Металлург» во время локаута НХЛ в 2012-2013 году.

«Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 53 встречах.

Завтра, 12 февраля, «лисы» сыграют против «Трактора». Встреча состоится в Челябинске на стадионе «Трактор». Начало — в 17.00 по московскому времени.