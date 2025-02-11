Главный тренер «Авангарда» назвал сроки возвращения нападающего Маклауда

Главный тренер «Авангарда» Буше назвал сроки возвращения форварда Маклауда
Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после победы над «Адмиралом» заявил, что возвращение на лед канадского нападающего «ястребов» Майкла Маклауда состоится через несколько дней.
Во вторник «Авангард» на выезде обыграл «Адмирал» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 5:2. Маклауд пропускал встречу из‑за травмы, хоккеист не принимал участие в матчах КХЛ с 20 января.
— Как оцените игру Никиты Серебрякова?
— Серебряков здорово себя показывает. Как и вся наша вратарская бригада. Конечно, ребятам нелегко, у нас длительный выезд. В третьем периоде позволили больше, чем стоило. Здорово, что Серебряков подтащил команду и сделал несколько классных сейвов.
— Марк Верба раскрывается в новом качестве, думали, как использовать этого хоккеиста?
— Мне нравится отношение Марка. Он всегда полностью выкладывается. Перед тем, как выйти на лед в матче КХЛ, он усердно тренировался. Мне понравилось, как он себя показал. Я не знал, насколько грамотный он игрок. Не хотел использовать Вербу только как тафгая. Он игрок, который выполняет черновую работу, заряжает команду на скамейке. И за счет этого получает свое место в составе.
— Когда стоит ждать возвращения Маклауда и Галимова?
— Маклауд ближе всех к возвращению, сроки измеряются в днях: три дня или девять дней, не могу сказать. Галимову потребуется длительное восстановление, но сроки больше, чем мы думали. От повреждения, полученного в матче, Галимов восстановился, но проявилась старая травма, ситуация усложнилась, теперь он получает необходимое лечение, — передаёт слова Буше корреспондент «Матч ТВ».
«Авангард» идет на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Команда Буше набрала 62 очка в 54 матчах.
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